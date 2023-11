Mulher sequestrada pelo Hamas deu à luz em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/11/2023 - 15:29 Para compartilhar:

Uma mulher sequestrada por comandos do Hamas que atacaram Israel em 7 de outubro deu à luz em Gaza, disse a esposa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em uma carta divulgada pelo gabinete do chefe do governo nesta quarta-feira (15).

“Uma das mulheres sequestradas pelo Hamas estava grávida. Ela deu à luz seu bebê no cativeiro”, escreveu Sarah Netanyahu, na carta à primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.

A carta afirma ainda que, entre os reféns que o Hamas levou para a Faixa de Gaza, estão 32 crianças, incluindo um bebê de 10 meses.

As autoridades israelenses nunca revelam a identidade dos reféns, mas, segundo o Fórum das Famílias de Reféns, trata-se de Kfir Bibas, que tinha nove meses quando foi sequestrado no Kibutz Nir Oz, junto com seu irmão Ariel, de 4 anos, e seus pais, Yarden e Shiri.

“Devemos falar em nome dessas crianças. Devemos apelar à sua libertação imediata e à dos demais reféns”, afirma Sarah Netanyahu no texto.

No ataque de 7 de outubro, os comandos do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 239, conforme balanço israelense.

Desde então, Israel bombardeia Gaza sem cessar, em uma ofensiva que deixou, segundo o Hamas, mais de 11.300 mortos, incluindo 4.600 crianças.

O Catar atua como mediador para tentar obter a libertação dos reféns em troca de uma trégua e da liberação dos palestinos detidos em Israel.

O presidente americano, Joe Biden, afirmou na terça-feira que vê um acordo como possível, embora os líderes israelenses tratem do assunto com cautela e reiterem que seu objetivo é “aniquilar” o Hamas e libertar todos os reféns.

mib/smk/feb/js/mb/tt/yr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias