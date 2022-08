Mulher se solta de algemas em viatura, destrava fuzil e atira em policial nos EUA

Da Redação 24/08/2022 - 0:54 Compartilhe

Uma mulher de 36 anos, que não teve a identidade revelada, conseguiu se soltar das algemas dentro da viatura, pegou um fuzil AR-15 e disparou contra policiais no estado americano de Oklahoma. O caso aconteceu no dia 12 de agosto, mas só agora as imagens foram liberadas. As informações são do jornal Extra.

A mulher, de acordo com a publicação, estava sob efeito de metanfetamina e não estava presa, sendo colocada dentro da viatura por questão de segurança porque se encontrava alterada no meio da rua. Testemunhas afirmam que estava andava como um cachorro, inclusive latindo, por isso os agentes foram chamados.

No veículo, a mulher se soltou das algemas, pegou o fuzil que estava no banco traseiro e atirou em um policial antes de se alojar na viatura por cerca de três horas. Gary Boggess, subxerife do condado de Grady, declarou que foram efeuados 10 disparos.

“Ela conseguiu libertar um punho da algema, que foi colocada corretamente. Ela destravou um fuzil AR-15. Então ela foi capaz de descobrir como colocar munição nele e disparou 10 vezes contra os nossos policiais e um civil”, afirmou Boggess.

Agora, a acusada está presa por tentativa de homicídio. A polícia local também disse que vai revisar os protocolos de prisão para evitar novos incidentes.