Mulher relata preconceito após suspeita de coronavírus: “Soube de fotos minhas rolando em grupos”

A jovem Yasmin Nicolielo, de 26 anos, publicou em suas redes sociais um desabafo sobre o preconceito que ela e sua família sofreram após a suspeita de coronavírus. A mulher teve que ficar por um período isolada em Avaré, no interior paulista.

No último dia 26 de fevereiro, Yasmin conta que foi ao pronto-socorro da cidade paulista, pois começou a sentir os efeitos de uma gripe. Depois de ficar em observação por suspeita de estar infectada pelo coronavírus, ela revelou na publicação que suas fotos foram espalhadas em grupos.

“É incompreensível o quanto as pessoas destilaram ódio gratuito com a notícia do caso suspeito. É claro que não preciso expor aqui o quanto batalho diariamente para conquistar cada um dos meus sonhos. Mas, peço mais amor. Hoje, o vírus covid-19, infelizmente, já está no Brasil. A próxima pessoa com suspeita, ou até mesmo com o vírus, vai ser culpada de que? De sair para ir trabalhar? Porque eu fui culpada por viajar, por realizar um sonho”, publicou.

Ao portal G1, a moradora da capital paulista relatou que esteve na Europa no início do último mês para passar as férias e chegou da Itália no último dia 17 de fevereiro. Em seguida, foi para Avaré, cidade da mãe, para passar o Carnaval.

“Como voltaria de ônibus, não pude retornar para São Paulo. Tive que ficar isolada na casa da minha mãe sem contato com a minha filhinha de 4 anos. Só com máscara todos os dias. Fiquei com medo por poder ter passado para meus familiares antes de ir para o isolamento doméstico, principalmente minha filha”, conta.

Ainda de acordo com a jovem, sua irmã também sofreu retaliações e foi convidada a não ir para a escola.

“Quando a notícia saiu começaram a destilar ódio. Li pessoas falando que a família toda teria que ser isolada. Minha irmã foi gentilmente convidada por uma professora a não ir para a escola, mesmo às vésperas do TCC e sem ter nenhum sintoma de gripe. Li pessoas falando que isso era coisa de rico, como viajar para fora e trazer doença para os pobres”, afirmou.

“Chegaram a espalhar áudio falando que o Samu tinha me buscado em casa e que o Samu que tinha confirmado. Absolutamente nada a ver. Comecei a ver quantas fake news se espalharam”, disse a jovem.

Na publicação, Yasmi afirmou que o laudo deu negativo para o coronavírus na última segunda-feira (2).