Mulher recupera aliança de casamento perdida há 25 anos: ‘Está intacta’

A psicóloga Regiane Guilherme da Silva Amboni, de 43 anos, começou o ano de 2024 com uma bela surpresa. O motivo: recuperou a aliança de casamento que tinha perdido há 25 anos. “Está intacta”, afirmou.

Regiane é natural de Laguna, e o marido, Renato Luiz Amboni, de Criciúma, ambas regiões do sul de Santa Catarina.

Em entrevista à ISTOÉ, a psicóloga informou que os dois ficaram noivos em maio de 1998. Alguns meses depois, em novembro do mesmo mês, se casaram. “Um tempo mais tarde, nos mudamos para Criciúma. Em fevereiro de 1999, fomos passar as férias em Laguna e aproveitamos para jogar vôlei no campo de areia famoso da região, que fica próximo do sítio da família”.

Como a aliança machuca um pouco o seu dedo, Regiane tirou e pediu para uma pessoa segurar, mas “ela acabou perdendo. Eu, alguns amigos e familiares procuramos o objeto por todo campo e até passamos alguns punhados de areia na peneira. Porém não tivemos sucesso”, acrescentou.

A psicóloga teve de voltar para casa sem a aliança. Depois anos depois, ela conseguiu um detector de metais, retornou ao campo de areia mas, mesmo assim, não conseguiu localizar o objeto.

Após o ocorrido, a Regiane resolveu não comprar outra aliança. O seu marido também perdeu o objeto alguns meses depois e decidiu não substituí-lo.

“Em novembro de 2023, completamos 25 anos de casados e pensamos em adquirir outras alianças para comemorar as bodas de prata, mas não teria o mesmo significado das que foram perdidas”, disse a psicóloga.

Aliança encontrada

No dia 5 de janeiro, prestes a completar 25 anos da perda, Regiane recebeu a notícia de que o objeto havia sido encontrado.

“Algumas crianças brincam até hoje no campo de areia. Nesse momento, o filho de um amigo da família encontrou a aliança e mostrou ao pai. Como no objeto tem o nome do meu marido e as datas de noiva e casamento, ela sabia de que era e me devolveu”.

Com o objeto em mãos, agora o casal pretende fazer uma réplica da aliança perdida por Renato.

