Mulher que vandalizou estátua do STF escreveu carta a Moraes; leia a íntegra

Débora Rodrigues Santos, a mulher que ficou conhecida por vandalizar a Estátua da Justiça durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, escreveu uma carta ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes se desculpando pela atitude.

Ela pichou a frase “Perdeu, mané” no peitoral da escultura – uma referência à fala do presidente do STF Luís Roberto Barroso, que proferiu a expressão quando eleitores de Jair Bolsonaro o xingavam após a derrota eleitoral de 2022.

A carta de desculpas foi escrita ainda em 2024, mas estava em segredo de justiça até a última quarta-feira, 26. Débora alega estar arrependida e diz que cometeu “aquele ato tão desprezível” no calor do momento.

“Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próxima a estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, começou a escrever a frase e pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o ‘convite’, o que não justifica minha atitude. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhinhos”.

Veja na íntegra: