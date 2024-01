Mulher que diz ter filha de 10 anos com Neymar pede R$ 160 mil de pensão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/01/2024 - 11:14 Para compartilhar:

Em entrevista ao “Domingo Espetacular“, da Record TV, a ex-modelo húngara Gabriella Gaspar alega que Neymar é pai da sua filha Yasmin Zoé, de 10 anos. Ela disse que se relacionou com ele em 2013 após um jogo do Brasil na Bolívia – e após apenas uma noite descobriu estar grávida.

Ela disse que tentou contato por diversas vezes com a família do craque brasileiro, mas eles nunca responderam suas mensagens. O advogado que representa Gabriella no Brasil afirmou que o fato do atleta ter muitos endereços faz com que dificulte o acesso a ele. Segundo eles, um exame de DNA já foi solicitado.

Descobrindo que estava esperando um bebê após 11 semanas do encontro, a moça entrou com uma ação na justiça brasileira pedindo cerca de 30 mil euros por mês de pensão para a filha, algo em torno de R$ 160 mil – além de pensão retroativa pelos 10 anos que o atleta não teria reconhecido a filha.

Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da sua relação com Carol Dantas, e também de Mavie, de 5 meses, do seu relacionamento com Bruna Biancardi.

A modelo brasileira Amanda Kimberlly também teria se relacionado com o jogador enquanto ele ainda estava com Biancardi – e no momento está na reta final da gestação de mais um herdeiro dele.

Assista a entrevista:

Ao vivo no #DomingoEspetacular: as novas polêmicas envolvendo Neymar. Em poucos dias, o craque pode descobrir que não tem dois, e sim quatro filhos. Entenda! ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6CYbx pic.twitter.com/WbaXgdlBJs — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) January 29, 2024

