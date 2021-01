Mulher que atropelou marido justifica crime: “Eu já estava morta”

Cláudia Aparecida, de 48 anos, confessou durante uma live ter matado o próprio marido. Segunda a defesa, a mulher atropelou a vítima por legítima defesa.

Após matar o marido, Cláudia fez uma live onde mostrava o corpo do companheiro embaixo do carro. Ela ainda alegou que pedia ajuda aos familiares, pois era agredida frequentemente, mas que nunca foi socorrida.

A mulher foi presa no dia do atropelamento, mas responde as acusações de homicídio e embriaguez ao volante em liberdade. Em seu depoimento, Cláudia revelou que o marido era usuário de drogas e se tornava agressivo sob o efeito de entorpecentes, tendo agredido a esposa duas vezes anteriormente.

“Eu queria matar porque já estava morta”, contou Cláudia. Ela ainda alegou que estava sendo ameaçada de morte e que fez isso para se proteger.

Segundo a Record TV, a defesa de Cláudia segue alegando que o crime foi em legítima defesa e está tentando impedir que o julgamento vá para júri popular.

