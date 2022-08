Mulher prestes a ser assassinada por traficantes é resgatada em comunidade no RJ

Da Redação 17/08/2022 - 1:35 Compartilhe

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi resgatada por policiais militares na tarde desta terça-feira (16), na Comunidade do Cajueiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Ela esta prestes a ser queimada em pneus. As informações são do site G1.

De acordo com a publicação, a vítima estava a amarrada, com olhos e boca cobertos e cercada por pneus, além de diversas marcas de agressões. Os policiais foram até o local após uma denúncia anônima.

A informação é que a mulher estava sendo torturada e seria assassinada pelo “tribunal do tráfico”. A vítima alegou que foi confundida com outra pessoa e que tinha sido levada de dentro da própria casa. Moradores da região, porém, afirmaram que ela devia dinheiro aos criminosos.

Após o resgate, os PMs levaram a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira. O caso foi registrado na 29ª DP.