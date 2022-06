Mulher pode ter prazer com sexo anal?

Por ainda ser um tabu, muitas incertezas e informações duvidosas permeiam o tema sexo anal. Quem não tem próstata pode ter prazer com a prática? O que eu faço se evacuar? Vai doer?

Felizmente, as respostas para a maioria de suas dúvidas podem ser mais simples do que você imagina. Ao canal da AzMina no YouTube, a fisioterapeuta pélvica Ana Ghering, do canal Vagina sem Neura, desmistificou alguns dos maiores tabus sobre o anal para que você possa ter uma experiência ainda mais prazerosa.

Ana garante que mesmo pessoas que não têm próstata também podem ter prazer anal graças à esponja perineal, região entre o ânus e a vagina. Trata-se de um tecido que se assemelha ao da região do clitóris.

A especialista detalha que, assim como com o clitóris, é preciso explorar para descobrir como obter o maior prazer. “A gente também tem que desvincular essa necessidade de penetração”, pontua, ressaltando: “Às vezes um carinho suave, pegando a região do bumbum, passando a mão na região por fora pode ser tão agradável quanto a penetração interna.”

Como relaxar nas primeiras vezes?

Ana garante que a sensação de “evacuar para dentro” causada pela prática é normal, pois a entrada do ânus é repleta de terminações nervosas.

Nas primeiras vezes, a região também pode apresentar sensibilidade, pois a musculatura se contrai com a penetração. Por isso, a fisioterapeuta pélvica alerta para os um dos cuidados necessários: para manter o esfíncter — responsável pela continência de fezes e gazes — saudável, “o ideal é fazer fortalecimento muscular e não fazer com tanta frequência assim o sexo anal”, recomenda.

Ela ainda aconselha que a mulher seja dominante durante a prática. “Ir por cima para controlar a velocidade, a intensidade, o quanto está entrando, poder fazer aquele controle da musculatura”, explica, ressaltando que ficar de lado também pode ajudar nas primeiras vezes. A posição de quatro, entretanto, é desencorajada para as iniciantes.

É normal fazer cocô no sexo anal?

“É normal. Quem colocou no c* tem que esperar que vá sair isso”, brinca Ana, referindo-se a evacuar durante o sexo. A lavagem anal frequente— a famosa “chuca” — é desencorajada pela especialista, para manter a integridade da microbiota da região.

Uma dica para evitar a sujeira, entretanto, é manter uma dieta leve no dia que for praticar sexo anal e não fazê-lo após refeições pesadas.

Para ter uma boa experiência…

Para garantir uma experiência mais suave e menos dolorosa, o uso de lubrificante é recomendado pela especialista. Além disso, o preservativo é essencial para a saúde íntima, e lembre-se de urinar após a relação.

Se você se interessou e quer dicas de como começar, confira o vídeo na íntegra no canal AzMina: