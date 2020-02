Mulher perde quase toda a visão após fazer tatuagem para pintar os olhos de preto

Um procedimento mal feito acarretou na perda de grande parte da visão de Aleksandra Sadowska, de 25 anos. A modelo procurou um tatuador para pintar os olhos de preto em 2016, porém o resultado não foi o esperado.

De acordo com apuração do site polonês Polska, a jovem não consegue enxergar nada com seu olho direito e tem pouca visão com o esquerdo. Médicos chamam a atenção para chance dela ficar completamente cega.

O tatuador é de Varsóvia, na Polônia e pode ser condenado a três anos de prisão pela falha. A modelo decidiu entrar com uma ação contra o profissional, o caso está na Justiça e aguarda julgamento.

A modelo relata no processo que voltou ao profissional após o procedimento para relatar as forte dores e o inchaço nos olhos. Segundo ela, o tatuador teria dito que se tratava de sintomas normais e que com a aplicação de compressas e analgésicos as dores terminariam.

A promotoria diz que o tatuador cometeu erro grave ao aplicar nos olhos da jovem um tipo de tinta indicado apenas para pele. O profissional nega que tenha culpa e continua fazendo seu trabalho em seu estúdio.

Sadowska procurou um hospital e teve que passar por três cirurgias, as quais não conseguiram reverter a perda da visão, mas diminuíram a dor e a pressão nos olhos.