Mulher Pera mostra antes e depois de preenchimento labial e diz se arrepender

No passado, Mulher Pera se rendeu aos procedimentos estéticos para se sentir bonita. Hoje em dia ela já não acha mais que deveria ter feito intervenções estéticas no corpo, e usou seu Instagram para conversar sobre o assunto com os seguidores.

+ Lima Duarte comemora retorno à televisão aos 91 anos de idade

+ Gabi Martins curte férias com namorado e posa usando maiô de crochê

“A foto da esquerda é com um preenchimento labial super mega exagerado. A foto da direita é depois da pandemia, sem preenchimento labial… Gente, isso é muito sério! Hoje em dia, eu pego fotos minhas e vejo o quanto sou bonita assim mais natural”, começou Suélem, nome verdadeiro da ex-cantora.

Assim como muitas mulheres, Suélem contou que sofria de distorção de imagem e que sempre queria mais. “Lógico, faço meus procedimentos para melhorar, sem exageros: tenho botox, faço limpeza de pele, clareamento etc… Continuo me cuidando, mas confesso para você que há dois anos eu estava com distorção de imagem. Quanto mais boca eu colocava, mais eu achava lindo aquele efeito salsicha. Era loucura e até uma questão de modismo”, continuou.

“Eu via estrangeiras com bocão e queria copiar. Hoje em dia me sinto bem melhor sem aquela boca exagerada e confesso que até emagreci depois que saiu aquela boca feia. Pego fotos minhas de dois anos atrás e tenho até vergonha de mostrar… Graças a Deus, consegui mudar meus pensamentos e sair daquela paranoia”, adicionou a modelo.

Atualmente, a Mulher Pera prefere ser mais natural, mas não julga quem quer passar pelos procedimentos que ela fez. “Estou falando de mim! Nada contra quem gosta de ter bocão, mas, para mim, não serve”, finalizou.

Veja:

Instagram will load in the frontend.

Veja também