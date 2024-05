Mulher pede indenização de R$ 50 mil a Ivete Sangalo por ter sido ‘esmagada’ em bloco de Carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 12:20 Para compartilhar:

A cantora Ivete Sangalo está sendo processada por uma foliã do Bloco do Coruja, que desfila no Carnaval de Salvador, na Bahia. Na ação, a autora alegando ter sido “esmagada” entre as grades de apoio durante a concentração do evento no início de fevereiro. Ela aponta danos morais e pede a responsabilização da artista. A informação é do jornal Metrópoles.

Após o incidente, a mulher registrou um boletim de ocorrência e logo depois iniciou um processo. Ela pede uma indenização por danos morais, no valor R$ 50 mil, e mais R$ 2,9 mil que teriam sido gastos com os ingressos e hospedagem, para os quais diz ter gasto R$ 2,4 mil, além de passagens e transporte.

O valor da causa é de R$ 52,9 mil. O caso está no Juizado Especial Cível da Comarca de Niterói, no Rio de Janeiro.

Ao portal, a fã da cantora disse que foi sufocada e prensada, além de ter sofrido ataques de pânico. Ela ressaltou também que o desfile aconteceu após mais de 3 horas de atraso e que não foi possível permanecer no local com risco de segurança.

A ação também afirma que “a autora e sua esposa foram esmagadas entre a corda e o carro de apoio”. À justiça, a foliã sustentou que bateu na quina do carro de apoio com o cotovelo e o tórax, se lesionando novamente.