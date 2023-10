Mulher pede 48 ostras em primeiro encontro e homem foge antes de pagar a conta de R$ 4,7 mil

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 15:32 Para compartilhar:

Um primeiro encontro terminou com polêmica no último dia 11 depois de um homem fugir do local quando a mulher que ele tinha chamado para sair comeu 48 ostras, um bolinho de caranguejo e uma entrada de batatas, o que resultou em uma conta de 930 dólares (cerca de R$ 4,7 mil), em Atlanta, nos EUA. A desculpa do rapaz foi a de que ele tinha a convidado apenas para tomar alguns drinques.

Tudo aconteceu no restaurante “Fontaines” e foi gravado pela influencer “EquanaB”, que mostrou sua revolta nas redes sociais após o homem dizer que ia ao banheiro e não retornar mais à mesa para não ter que pagar a conta. “Eu fiquei tipo, porque ele está demorando 10, 20, 30 minutos”, reclamou a mulher no vídeo que conta com cinco milhões de visualizações. Toda a refeição ainda foi consumida ao lado de martinis com gotas de limão.

A influenciadora destacou que o homem olhava relativamente chocado para ela enquanto a mulher comia todas as ostras que foram pedidas, mas ela dizia para ele que: “Você me chamou para sair então eu vou comer”. Depois do ocorrido, EquanaB ainda mandou mensagens para o sujeito o questionando.

“Fugir na hora da conta é loucura”, escreveu a moça, que obteve as seguintes respostas: “Eu me ofereci para tomar alguns drinques contigo e você pediu toda aquela comida […] Eu posso descontar o total pelas bebidas”, se referindo aos coquetéis que ambos consumiram. Os seguidores da influenciadora não a apoiaram em relação ao acontecido e deram razão para o rapaz. “Ele definitivamente não estava errado, eu teria ido embora também”, outra pessoa comentou: “Esse cara tem a melhor resposta para ‘me fale sobre o seu pior encontro’.”

