Mulher nua sai do carro e abre fogo uma das pontes mais movimentadas dos EUA

Uma mulher nua na Califórnia saiu de seu carro em uma das pontes mais movimentadas do país e começou a disparar uma arma na terça-feira.

Um motorista ligou para a polícia para relatar que uma motorista havia apontado uma arma para eles ponto que cruza a Baía de São Francisco, por volta das 16h40, disse a polícia. A mulher então parou no meio da pista, saiu do carro com uma faca e começou a gritar com os outros motoristas, segundo os policiais.

Ela então voltou para o carro e continuou dirigindo para Oakland, mas parou novamente em uma praça de pedágio e saiu do carro – desta vez com uma arma e sem roupas, disseram os policiais.

A mulher nua não identificada então se virou e começou a atirar aleatoriamente nos carros ocupados que estavam estacionados atrás dela, disse a polícia.

Ela foi flagrada em um vídeo caminhando e disparando sua arma para o ar antes que os policiais chegassem e a convencessem a largar a arma, levando-a sob custódia sem incidentes, disse a polícia. Milagrosamente, nenhum ferimento foi relatado e a motivação do suspeito não era clara.

Ela foi colocada em uma prisão de saúde mental em um hospital local e seria autuada por acusações não especificadas após sua libertação, disseram os policiais.

O trecho, que transporta cerca de 40 milhões de pessoas por ano, foi fechado por mais de uma hora no sentido leste, com atrasos residuais durando até a noite.

