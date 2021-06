Mulher morta após carro ser atingido por caminhão estava grávida de 6 meses

Uma jovem grávida de seis meses está entre as três vítimas que morreram após o carro em que estavam ser atingido por um caminhão carregado com cestas básicas. O acidente aconteceu na terça-feira (22), em Auriflama, interior de São Paulo. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do caminhão invadiu a faixa contrária após tentar desviar de um pedaço de pneu que se soltou de um outro veículo e o caminhão acabou tombando em cima do carro das vítimas.

A gestante Márcia Gomes, seu namorado, Lucas Stuky, e a sogra, Ana Maria Lopes, não resistiram aos ferimentos e morreram. Ao G1, a irmã da jovem disse que o sonho dela era ser mãe.

“Minha irmã tinha apenas 25 anos. O sonho dela era ser mãe. Ela fez o ultrassom há dois dias e mandou mensagem dizendo que o filho estava saudável. Minha irmã estava muito feliz. Acho que isso nos conforta. Ela morreu ao lado da pessoa que amava”, disse Vanessa Ferreira Gomes.

