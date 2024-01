Mulher morre em protesto de agricultores na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

PARIS, 23 JAN (ANSA) – Uma mulher morreu nesta terça-feira (23) após ter sido atropelada por um carro que invadiu um protesto organizado por agricultores nas proximidades de Toulouse, na França.

Os participantes do ato fecharam uma rodovia na altura de Palmiers com fardos de feno, mas um veículo colidiu com o bloqueio e atingiu a manifestante, que estava com o marido e a filha. Os dois foram hospitalizados em estado grave, segundo testemunhas.

Maior produtora agrícola da União Europeia, a França vem sendo alvo de protestos há dias. Os manifestantes pedem que o governo reduza toda a burocracia, garanta melhores preços para os produtos e forneça compensações mais rápidas em caso de catástrofes naturais.

Diversas estradas e ferrovias foram bloqueadas em todo o país por comboios de tratores. O falecimento da manifestante de 30 anos deixou o clima dos atos ainda mais tenso.

Gabriel Attal, primeiro-ministro da França, prometeu facilitar a vida dos trabalhadores do setor, mas o governo teme uma escalada dos protestos, que também ocorreram na Holanda, na Romênia, na Alemanha e na Polônia.

“Em nome do governo, quero expressar a minha dor e o meu total apoio aos familiares da vítima”, escreveu o chefe de governo em suas redes sociais.

O presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que a “tragédia de Palmiers chocou” todo o país. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias