Mulher morre em bombardeio ucraniano a aldeia na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/03/2024 - 8:40 Para compartilhar:

Uma mulher morreu neste domingo (10) em um bombardeio ucraniano a uma aldeia na região de Kursk, anunciaram autoridades locais russas.

O governador de Kursk, Roman Starovoyt, afirmou que as forças de Kiev bombardearam a aldeia de Kulbaki, a 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

“Como resultado direto do bombardeio, um prédio residencial foi incendiado e uma mulher morreu”, declarou a autoridade, acrescentando que o marido da vítima ficou ferido.

Starovoyt informou também que um drone ucraniano caiu sobre um depósito de petróleo na cidade de Kursk.

A Ucrânia bombardeia cidades na fronteira com a Rússia há meses, enviando também drones para regiões no interior do território russo.

bur/giv/es/pc/yr

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias