Mulher morre em boate após usar drogas e consumir bebidas alcoólicas

No último domingo (17), uma mulher foi encontrada morta dentro de uma boate em Ipatinga, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, ela consumiu drogas e bebidas alcoólicas, teve um surto e tentou agredir outras pessoas. As informações são do portal O Tempo.

Por volta das 04h o responsável do estabelecimento recebeu uma ligação de uma das funcionárias relatando o ocorrido. De acordo com ela, a mulher teria agredido uma outra funcionária, quebrado um espelho e machucado o pé.

Ao tentar sufocar uma outra empregada, a mulher foi imobilizada e a seguraram no chão, foi nesse momento que perceberam que ela tinha perdido os sentidos.

Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a mulher já estava morta. A perícia da Polícia Civil investiga o caso.

