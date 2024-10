Mulher morre em acidente de carro após sensor de airbag perfurar pescoço

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 11:49 Para compartilhar:

Uma mulher morreu após ter o pescoço perfurado pela espoleta do airbag em um acidente de automóvel no Distrito Federal. O caso aconteceu quando o veículo que era dirigido por Marcela Gonçalves, um Toyota Etios, bateu em outro automóvel na última terça-feira, 1º.

Segundo a Polícia Militar, o carro se chocou com a traseira de um Hyundai HB20 que estava parado em uma faixa de pedestre próxima ao Terminal Rodoviário do Cruzeiro. Nesse momento, o airbag foi acionado e a espoleta do equipamento perfurou a carótida da vítima, que faleceu no local.

A espoleta é a parte do airbag responsável pelo acionamento do veículo, e serve para calcular se a freada do automóvel é severa o bastante para o dispositivo ser acionado.

Em nota, a Polícia Civil disse que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestaram os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu. A Polícia Civil segue fazendo a perícia do acidente.

A motorista do veículo HB20 não sofreu com lesões e foi direcionada para a delegacia para prestar demais esclarecimentos

No site da Toyota, o modelo Etios Hatch/Sedan está listado na campanha de recall, na qual o airbag apresenta risco em caso de colisão do veículo.