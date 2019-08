Mulher morre eletrocutada após tiroteio em baile funk na Baixada

Rio – Uma mulher morreu eletrocutada durante um tiroteio em um baile funk, na madrugada deste sábado, na comunidade do Roseiral, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo informações, no momento dos disparos, houve correria e a vítima, identificada como Joana Silva, 37 anos, caiu sobre os fios no chão. Testemunhas relataram que a confusão começou, após a Polícia Militar entrar na festa.

De acordo com a PM, equipes do 39° BPM (Belford Roxo) realizaram uma ação para coibir evento de música não autorizado na comunidade e na chegada dos policiais, criminosos atiraram contra as equipes e houve um princípio de tumulto. “Os policiais se abrigaram e não revidaram, para não colocar em risco a vida de inocentes”, informou a corporação, em nota.

Ainda segundo a PM, posteriormente, a unidade foi informada sobre a entrada de uma mulher na Unidade Mista do Lote XV vítima de uma descarga elétrica. A 54ª DP (Belford Roxo) foi acionada para registro do caso. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) deverá assumir a investigação.