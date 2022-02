Mulher morre atropelada por motorista que fugia de blitz

Uma fuga de blitz em Belo Horizonte, em Minas Gerais, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. O motorista, de 42 anos, dirigia alcoolizado e perdeu o controle de direção, batendo contra outro veículo que trafegava na pista.

Descontrolado, o veículo capotou, invadiu a calçada e atingiu as três pessoas. A vítima fatal, de 56 anos, morreu ainda no local. O companheiro dela, de 57 anos, fraturou o pé. A terceira vítima seria uma moradora de rua, que estava sem documentação, e foi transferida para o Hospital João 23 em estado grave. No momento do acidente, o casal estava na porta de casa, ajudando a moradora de rua.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já foi preso outras duas vezes pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado para o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran) para prestar depoimento.

