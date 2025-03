Mulher morre após ser atropelada por charretes ilegais no litoral de São Paulo

“A bicicleta tinha estourado o pneu, estava inteira torta a bicicleta. E eu já vi ela sangrando muito, estava com hemorragia na cabeça. Eu corri, comecei a gritar que eu precisava levá-la imediatamente pro pronto-socorro porque ela corria risco de vida. Eles foram, saíram correndo e foram embora”, relatou Gabriela.

Às 11h37, as charretes saem da praia e voltam pela mesma rua. Seis minutos depois, um homem aparece com as mãos na cabeça. De acordo com informações da polícia, Thalita foi atropelada por Rudney Gomes Rodrigues, de 31 anos.

“As nossas investigações dão conta que no local estava tendo uma competição, uma corrida entre charretes. A pessoa que em si atropelou com a charrete a vítima, ele foi embora do local sem prestar socorro”, disse o delegado Arilson Veras Brandão.

Um motorista levou Thalita para o hospital. “Este veículo nós descobrimos que é a propriedade da esposa do investigado”, afirmou o delegado. “Eu comentei no carro: ‘Quem coloca uma charrete com cavalo na praia? Correndo ainda!’ Aí a moça que estava dirigindo disse que eles precisavam levar cavalo pra passear. Tentando justificar como se fosse um passeio”, disse Gabriela.