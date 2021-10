Mulher morre após ser arremessada de ônibus no Rio de Janeiro

A diarista Maria do Rosário Ferreira Cruz, de 43 anos, morreu após ser arremessada de um ônibus que circulava com a porta aberta em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última sexta-feira (01).

Câmeras de segurança mostraram o momento em que o ônibus da linha 418, que faz o trajeto Parque Suécia-Duque de Caxias, passa por uma curva. Na sequência, é possível ver Maria caída no chão.

Testemunhas relataram que Maria havia acabado de entrar no ônibus e ainda estava perto da porta, que ficou aberta mesmo com o transporte em movimento. Ela bateu a cabeça no meio-fio, foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no mesmo dia.

Durante o velório da vítima, familiares pediram justiça e afirmaram que não receberam nenhum tipo de assistência da empresa responsável pelo ônibus. A diarista deixou um filho, de 13 anos. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).

Veja também