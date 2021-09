Mulher morre após acidente entre carro e moto em SC

Uma jovem de 19 anos, Isabela Emily Mansano, de 19 anos, morreu após um acidente automobilístico em São Bento do Sul (SC). Ela era passageira de uma moto que foi atingida por um carro e se chocou com um poste. O piloto está internado. As informações são do portal UOL.

Isabely fez um passeio em Joinville e estava voltando quando aconteceu o acidente por volta das 19h de terça-feira (28), na altura do km 59,3 da SC-418.

A jovem foi encontrada com vida e socorrida pelos Bombeiros, mas não resistiu no hospital, pois teve hemorragia e múltiplas fraturas.

O motorista do carro envolvido no acidente fugiu. Mas a Polícia Militar Rodoviária encontrou peças do veículo, que podem ajudar na investigação do caso.

O piloto da moto está com ferimentos e suspeita de traumatismo craniano. Ele não quis fazer teste de alcoolemia e por isso teve um auto de infração registrado. Agora está se recuperando no Hospital Sagrada Família.

