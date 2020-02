Mulher mata enteada de dois anos a facadas no Distrito Federal

Uma mulher foi presa em flagrante na manhã desta quinta-feira (13) após matar a enteada de dois anos e dois meses a facadas em Vicente Pires, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, a mulher teria cometido o crime por causa de problemas conjugais com o marido. As informações são do jornal Correio Braziliense.

Após atacar a criança, a mulher também teria tentado matar o marido. No entanto, ele conseguiu desarmar a esposa. O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) foi acionado e constatou a morte da menina de dois anos.

De acordo com o pai da vítima, a esposa faz uso de drogas e de álcool, mas na hora do crime ela não havia consumido nada. Ainda segundo o Correio Braziliense, a mulher foi encaminhada para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), que investiga o caso.