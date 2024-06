Mulher machuca tornozelo em casa e contrai bactéria ‘comedora de carne’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2024 - 20:05 Para compartilhar:

Uma mulher de 58 anos estava cuidando do jardim de sua casa, em Chesterfield (Inglaterra), quando machucou o tornozelo e contraiu uma bactéria conhecida como ‘comedora de carne’, que provoca a infecção fasciíte necrosante.

Louise Fawcett fez um pequeno corte no pé nas telhas que estavam em seu canteiro de flores, segundo divulgado pelo The Sun.

+ Celulite no rosto? Entenda como uma infecção bacteriana traz riscos à saúde

+ Conheça o botulismo, doença que deixou brasileira paralisada após contrair bactéria nos EUA

O tornozelo começou a inchar e a ficar vermelho rapidamente. Mesmo assim, ela administrou a situação antes de ir ao médico, que receitou antibióticos. No entanto, pouco tempo depois, ela acordou com o pé roxo.

Foi então que o seu marido a levou para o hospital. Os médicos fizeram chegaram a afirmar que ela corria risco de morrer ou perder a perna. Fizeram uma cirurgia e removeram o tecido infectado.

Depois, ela passou três dias na UTI, mais sete operações, que incluiu um enxerto de pele. Louise voltou para casa após três semanas de tratamento, no dia 16 de maio deste ano.

Fasciíte necrosante

A fasciíte necrosante é uma infecção grave e rara que destrói os tecidos abaixo da pele. De acordo com a definição do Hospital Israelita Albert Einstein, ela pode ser causada por diferentes bactérias e é mais comum em pessoas com sistema imune debilitado.

Os principais sintomas são: feridas, dor, inchaço, febre, bolhas e erupções na pele e presença de pus, entre outros. Pode se espalhar rapidamente e causar complicações graves.