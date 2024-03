Mulher limpa estátua de Daniel Alves que foi pichada em Juazeiro; vídeo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 11:53 Para compartilhar:

Um vídeo que mostra uma mulher limpando a estátua do Daniel Alves, no último domingo, viralizou nas redes sociais. A obra, localizada na orla de Juazeiro, na Bahia, foi pichada com tinta por moradores no fim do mês de janeiro, após a condenação do lateral-direito por agressão sexual contra uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate, na Espanha, em 2022.

Prima de Daniel Alves, Ana Lúcia, limpa estátua do atleta após obra ser pichada em Juazeiro. A obra foi pichada com tinta branca por moradores na última quarta-feira (28). “Eu gosto dele. Eu não sei o que falam, as coisas que falam dele não estão sendo bem vistas na minha… pic.twitter.com/jWxXwnlbck — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 4, 2024

A sentença que ele deve cumprir é de quatro anos e meio de prisão e mais cinco anos de liberdade vigiada, mas o Ministério Público da Espanha pretende pedir o aumento da pena. A defesa vai recorrer.

No vídeo, a mulher que está limpando a estátua com detergente se identifica como Ana Lúcia e alega ser prima de Daniel Alves. Em conversa com quem a filma, ela relata o motivo de intervir na pichação.

“Eu gosto dele. Eu não sei o que falam, as coisas que falam dele não estão sendo bem vistas na minha família e na dele. A família dele está precisando de paz, ele também. Se eles querem respeito, nós queremos respeito também”, diz. A estátua já foi vandalizada outras duas vezes. Em uma delas, os moradores cobriram o monumento com um saco preto e fitas adesivas.

Desde a condenação, muitas pessoas têm cobrado da prefeitura da cidade um posicionamento mais firme e a retirada da estátua do jogador do local. Mesmo assim, a gestão municipal afirmou que não vai se posicionar até que o processo seja concluído, visto que Daniel Alves pretende entrar com recurso para revisão da decisão em Barcelona, onde permanece preso.

Apesar de a prefeitura de Juazeiro não ter retirado a estátua nem se posicionado sobre o assunto, o Bahia, clube onde Daniel se profissionalizou, retirou uma imagem do jogador de seu museu no fim de janeiro. O registro estava ao lado de atletas históricos do time.

RELEMBRE O JULGAMENTO

O julgamento de Daniel Alves foi finalizado no dia 7 de fevereiro, quase 13 meses depois da prisão preventiva do jogador, que ocorreu em 20 de janeiro de 2023. A juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª Seção da Audiência de Barcelona, condenou Daniel Alves a quatro anos e meio de prisão.

Depois de cumprir a pena, ele deve passar por um período de cinco anos em liberdade vigiada. Além disso, ele não pode entrar em contato com a denunciante e deve manter distância de pelo menos um quilômetro da casa dela. A indenização por danos morais e físicos é de 150 mil euros (cerca de R$ 807 mil), valor que já foi pago com o auxílio do pai de Neymar.

