Mulher flagrada fazendo sexo em varanda de prédio é detida em Hong Kong

Uma mulher, de 36 anos, que foi flagrada tendo relações sexuais na varanda de um prédio em Hong Kong, na China, foi presa logo após o episódio. As informações são do EXTRA.

Segundo o ‘South China Morning Post’, um vídeo do episódio foi encaminhado para a polícia local, que classificou o ato como atentado ao pudor.





Detida na última terça-feira (07), a mulher foi liberada após pagar fiança. As autoridades chinesas agora procuram pelo homem que aparece no vídeo. Se condenados, o casal pode pegar até sete anos de reclusão, além do pagamento de uma multa.