Mulher flagra traição após clonar WhatsApp do namorado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2023 - 12:38 Compartilhe

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma mulher invadindo a casa da suposta amante do seu namorado. As imagens viralizaram no TikTok na noite de sábado (5).

Como aconteceu:

No vídeo, compartilhado no Twitter, uma amiga da mulher disse que ela clonou o WhatsApp do namorado e, por isso, sabia que ele estaria naquela casa;

Na gravação, é possível ver a jovem escalando a sacada da residência e, na sequência, invadiu o local aos gritos: “sua vida agora vai andar para trás, seu lixo”.

Depois, ela passou a quebrar os objetos dentro da casa da suposta amante;

A publicação já conta com mais de três milhões de visualizações.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias