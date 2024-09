Mulher filmada nua por empresário recebe indenização de R$ 15,3 milhões

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 11:11 Para compartilhar:

Um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, decidiu que o magnata do fast-food de frango Michael Esposito deve indenizar em US$ 2,78 milhões (R$ 15,3 milhões) a colombiana Kelly Andrade. A jovem trabalhou como babá na casa do empresário e foi filmada nua.

Segundo o “NY Post”, Kelly cuidava dos quatro filhos do casal Michael e Danielle Esposito. Porém ela estranhava que o empresário entrava frequentemente no quarto dela e ficava mexendo no detector de fumaça do teto.

Depois de um período, ela resolveu examinar o detector de fumaça e descobriu uma câmera com um cartão de memória cheio de gravações dela, algumas da jovem dormindo, outras dela nua, se vestindo e despindo.

Assim que saiu da residência do casal, ela dormiu sob um arbusto em uma rua de Nova York. Depois, procurou a polícia e recebeu ajuda de assistentes sociais. A jovem relatou que Michael teria tentado arrombar a porta do quarto após a jovem encontrar a câmera.

Em março de 2021, Michael foi preso e, um ano depois, fez um acordo com a Justiça norte-americana. Porém, para Kelly isso não foi o suficiente por “toda a situação pela qual passei nesses três anos. Fiquei com raiva porque o dano que ele me causou é irreversível”.

Atualmente, Kelly é casada com um americano e mora em Nova Jersey. Os Espositos continuam juntos.