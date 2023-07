Mulher fica careca após problema com extensões de cabelo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 13/07/2023 - 6:33 Compartilhe

Uma mulher do Reino Unido ficou com “dor física e emocional” depois que extensões de cabelo que danificaram seu couro cabeludo a deixaram careca, ela escreveu no Facebook.

Shauna Higgins, de 24 anos, disse que pagou quase US$ 1.700 (cerca de R$ 8,1 mil). A jovem pesquisou a dona do salão, que atende por Mandy Collins, e descobriu que ela era uma cabeleireira premiada listada como “especialista em extensões.

Quando Higgins foi ao salão para obter seu novo visual, a proprietária garantiu que as extensões caras ajudariam na queda de cabelo.

“Ela estava confiante de que poderia colocar as extensões de cabelo e recebeu $ 1.691,45 adiantados em dinheiro. Assim que as extensões de cabelo foram colocadas, os problemas começaram”, afirmou Higgins.

Depois que Higgins implorou à proprietária que as extensões estavam levantando problemas, ela disse que Collins a fez pagar US$ 65 extras para consertar o problema usando um método diferente, de acordo com o jornal The Sun.

Mas uma semana depois que o novo método da cabelereira para consertar o cabelo de Higgins foi concluído, o “pesadelo” começou. “Uma a uma, as extensões começaram a cair, levando pedaços do meu cabelo com elas”, afirmou Higgins.

“Então meu couro cabeludo começou a sangrar e formar bolhas. Eu tinha enormes manchas vermelhas onde a malha estava puxando minha pele. Todos os dias, mais carecas apareciam”, continuou ela.

Quatro semanas se passaram e Higgins percebeu que tudo estava piorando quando seu couro cabeludo era um “campo de batalha, coberto de bolhas, crostas e sangue”.

Higgins acabaria consultando um dermatologista. Mas o desastre do cabelo não termina aí, Higgins tentou reaver o dinheiro gasto, o que lhe foi negado. “Quando exigi um reembolso, adivinha o que eles ofereceram? Um novo sistema capilar! Sério, como posso usar isso quando não tenho mais cabelo? Eles ignoraram meus apelos e desconsideraram o trauma pelo qual me fizeram passar”, disse Higgins, devastada.

Higgins raspou a cabeça completamente careca, alertando os outros para ficarem longe do salão. “Antes mesmo de pensar em pisar neste salão, leia os outros comentários recentes do Google. Não deixe Mandy estragar seu cabelo e deixá-lo sem nenhuma compensação. Fique longe, muito longe desta zona de desastre!” ela implorou.

