Mulher faz perfil no Tinder imitando “macho escroto” e é banida

A influenciadora Marina Smith cansou de ver perfis no Tinder, app de relacionamentos, com homens escrevendo na biografia, coisas como “não dê like se for gorda”, “não aceito mulher com filhos”, entre outras. E, por isso, ela resolveu criar um perfil feminino fazendo a mesma coisa, como uma resposta, “rejeitando” uma série de características masculinas. Toda essa história foi contada pelo Universa, do UOL.

Em seu perfil, Marina pediu “Não dê like: se não souber o que é clitóris, se ficar fazendo drama para lavar louça, se sua mãe ainda lava suas cuecas”. Ela diz também não aceitar “sequência de selfies na academia” e “sequência de fotos sem camisa”. A ideia, porém, parece não ter sido bem aceita pelo Tinder, que baniu a conta de Marina em menos de 24h.

Ao Universa, a influenciadora contou não ser usuária do Tinder há anos, mas que a ideia surgiu em um grupo de amigas, que sempre comentavam sobre situações deste tipo. “Nós ficamos pensando em como seria bom dar uma resposta direta para esses caras, esquecer essa coisa de ser educada, simpática. Baixei o Tinder e, com a ajuda delas, montei essa descrição sincerona”, conta. “A ideia era ver o que ia acontecer. Eu achei que ia ser muito xingada, mas não achei que a conta ia ser excluída”, continuou Marina.

O perfil foi criado com fotos dela e dados cadastrais reais. Ela acredita que, por conta da biografia, a conta tenha sido denunciada diversas vezes, e, assim, foi excluída pelo Tinder. A influenciadora também comenta que nessas menos de 24h que a conta ficou ativa, ela chegou a dar apenas um match. Mas que foi desfeito minutos depois: “Acho que ele não tinha lido antes de dar like e, depois do match, viu a descrição e voltou atrás”.

Ainda na entrevista ao Universa, do UOL, Marina fez um desabafo sobre a sociedade machista: “Os homens podem escrever essas coisas sem noção porque a gente vive numa sociedade que machista. Desde cedo a mulher está acostumada a ser tratada dessa forma, é uma coisa normalizada. Mas quando a mulher faz, não. A gente tem que ser quietinha, ficar na nossa, ser simpática”.

“A gente vê esses perfis ridículos no Tinder toda hora, mas não denuncia porque nem ficamos mais surpresas com isso. Em compensação, os caras não estão acostumados. Além disso, têm um ego muito frágil. O ego masculino é um bibelô”, concluiu.

O Universa informa ter procurado o Tinder para falar sobre o ocorrido, mas que não recebeu nenhum posicionamento até a publicação da matéria.

