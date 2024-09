Mulher ‘estoura’ os bíceps durante treino para desafio de crossfit e é hospitalizada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2024 - 14:49 Para compartilhar:

Uma americana que vive na Carolina do Sul teve seus bíceps “estourados”, sofreu uma rabdomiólise e precisou passar quatro dias hospitalizada após fazer 50 flexões em preparação a um desafio de CrossFit. Jessica Johnson, de 25 anos, relatou que, após os exercícios, seus braços se incharam e ela parou de sentir as próprias mãos.

Em um vídeo no TikTok, a jovem contou que, após exercícios físicos intensos, sofreu uma rabdomiólise e sua urina ficou com uma tonalidade mais escura que o normal. A condição ocorre quando os músculos sofrem lesões que liberam substâncias tóxicas, como o potássio, fosfato e creatina, na corrente sanguínea, o que pode prejudicar o fígado e os rins e causar morte por falência de órgãos. As informações são do “Daily Mail”.

De acordo com Jessica, seus braços ficaram “super doloridos” e ela “se sentia o Hulk” com o inchaço de seus membros. “Eu saí da academia bem cansada. Fazia um tempo que não me exercitava assim”, afirmou a americana.

A mulher informou que, na manhã seguinte, seus braços estavam tão doloridos que ela mal conseguiu tomar banho e escovar os dentes. “Fiquei nervosa porque não sabia o que estava acontecendo”, disse a americana. Jessica acrescentou que estava demorando para urinar e, quatro dias depois das flexões, foi a uma unidade de saúde.

No pronto-socorro, a americana foi diagnosticada com rabdomiólise. “Eles (médicos) estavam muito preocupados com os meus órgãos. Na rabdomiólise, as células estão basicamente explodindo nos músculos”, apontou. Depois de quatro dias, Jessica foi liberada após se recuperar das lesões que sofreu no fígado e nos rins em decorrência das substâncias tóxicas que foram liberadas na sua corrente sanguínea.

“Sim, é muito bom exercitar nossos corpos. É saudável fazer isso. Mas acredito que seja importante compartilhar com as pessoas agora mais do que nunca. Malhar demais e fazer exercícios muito agressivos não é bom para você e não é saudável. Acredito que algumas pessoas tenham que ouvir isso”, declarou Jessica após passar pela rabdomiólise.