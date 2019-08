Mulher é torturada pelo marido por não confessar suposta traição diante da Bíblia

Um homem de 51 anos foi preso por sequestro e cárcere privado da esposa, de 40 anos. Ele a torturou, humilhou e ameaçou de morte, segundo o site BHAZ. O homem também é suspeito de agredir a mulher há 12 anos e estuprar a enteada, hoje com 18 anos, quando era criança. O caso ocorreu em Belo Horizonte.

De acordo com o BHAZ, o caso foi descoberto pela Polícia Militar na noite de terça-feira (20), após a filha da mulher torturada conseguir comunicar uma irmã da vítima. As torturas começaram na última segunda-feira (19) quando o homem abriu uma bíblia e obrigou que a mulher se ajoelhasse para confessar uma suposta traição, mas ela negou e ele passou a agredi-la.

O acusado deu tapas, socos e ameaçou a vítima com uma faca. No entanto, ele amarrou mãos e pés da esposa, a deixando no sofá. Ele também ameaçou uma vizinha que percebeu as agressões.

Após a chegada da PM, a mulher disse que é agredida há 12 anos pelo marido e que não denunciou por medo de retaliações. A filha dela acusou o homem, seu padrasto, de estupro na infância.