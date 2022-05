Mulher é submetida a cirurgia após ficar com vibrador preso dentro do corpo

Uma mulher, identificada apenas como Sophie, de 27 anos, relatou em um vídeo divulgado no TikTok que, depois de realizar um exame de raio-X, teve de ser submetida a uma cirurgia para retirar um vibrador que estava preso nas suas nádegas. As informações são do jornal Extra.

Depois de o vídeo viralizar na rede social, Sophie tornou a sua conta privada.





“Fiquei um vibrador alojado no meu traseiro”, disse ela no vídeo.

Sophie relatou que morava em Essex (Inglaterra) e o acidente ocorreu no momento em que os seus filhos dormiam na cama com ela.

“Liguei para a emergência para pedir conselhos. Eles tentaram enviar paramédicos. Eu disse que não, porque não podia ir ao hospital até de manhã porque ninguém estava acordado. Eu disse: ‘Vou ao pronto-socorro de manhã’. Tentei dormir, o que foi bastante difícil porque estava literalmente zumbindo na minha coluna.”

No dia seguinte, Sophie foi até um hospital da região e o vibrador não estava zumbindo mais, pois havia acabado a bateria do brinquedo sexual.

“Tive de fazer o raio-X. Eles (médicos) tentaram pescá-lo com as mãos duas vezes. Mas a única opção acabou sendo remover por meio de cirurgia”, finalizou.