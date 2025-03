Mulher é sequestrada em estacionamento de petshop de São Paulo

Dois homens armados sequestraram uma mulher no estacionamento de um petshop no Morumbi, em São Paulo, nesta segunda-feira, dia 10. De acordo com informações do site G1, um dos suspeitos foi morto pela Polícia Militar. As autoridades tinham sido acionadas por uma testemunha.

A vítima foi achada pelos agentes momentos depois, dentro do carro dos criminosos. Uma câmera de segurança do local gravou toda a ação dos homens. Nas imagens, que foram gravadas por volta das 12h, é possível ver que a vítima estava guardando as compras no carro quando foi abordada pelos homens. Um deles estava encapuzado.

Nas imagens, também é possível ver que os dois homens tinham estacionado um carro ao lado do que pertence à vítima. Depois de renderem a mulher, eles saíram do local com ela.