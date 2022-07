Mulher é retirada de motociata após chamar Bolsonaro de “corrupto” em Juiz de Fora

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi retirada da motociata do presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta sexta-feira em Juiz de Fora (MG). As informações são do portal UOL.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a manifestante aparece chamando o presidente de “corrupto” enquanto é contida por algumas pessoas. Procurada pela publicação, ela disse que foi um ato pacífico.

“O presidente estava próximo ao prédio onde moro, e eu não tive nenhum tipo de dificuldade para chegar perto dele. Quando estávamos bem próximos, com os braços para baixo, eu gritei e o chamei de corrupto”, disse ela.

“Ele me empurrou para tentar se afastar de mim e, em seguida, dois homens me conduziram por alguns metros para fora do local onde a manifestação estava acontecendo. Meu protesto foi contra Jair Bolsonaro, e não em apoio a qualquer outro político”, completou.

O Palácio do Planato foi procurado pelo UOL para comentar a motivação da retirada da mulher, mas não se manifestou. Foi a primeira visita de Jair Bolsonaro a Juiz de Fora desde 2018, quando foi alvo de um atentado durante a campanha presidencial.

Na motociata desta sexta-feira (15), diferente das anteriores, todos os presente foram revistados e passaram por detecção de metais. Além disso, a segurança presidencial foi reforçada para o passeio.