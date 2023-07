Mulher é resgatada de bueiro após polícia flagrar mão saindo de bueiro

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/07/2023 - 5:45 Compartilhe

Uma mulher na casa dos 50 anos foi retirada de um bueiro na terça-feira depois que os socorristas notaram seus dedos enfiados nas grades do nível do solo. Oficiais da unidade de bicicletas do departamento de polícia patrulhavam o bairro quando se depararam com a visão desconcertante pouco antes das 15h.

“Os policiais notaram a mão dela saindo pela tampa do bueiro”, disse o Corpo de Bombeiros de Indianápolis no Facebook. Os bombeiros chegaram ao local para remover a tampa do bueiro usando cordas, correntes, blocos de madeira e uma pinça gigante. Foram necessários mais de uma dúzia de policiais dos departamentos de bombeiros e polícia para arrancar a mulher do pequeno buraco.

A mulher parecia apenas ligeiramente suja de sua expedição subterrânea e foi encontrada em boas condições depois que ela foi levada para o hospital. “Ela havia entrado na área de esgoto em outro local para explorar quando ficou desorientada e se perdeu”, disse um porta-voz da polícia.

Não está claro quanto tempo ela estava vagando pelos túneis subterrâneos e até onde ela viajou antes de procurar ajuda, disse a polícia.

Em março, cinco crianças se perderam em um bueiro depois que a curiosidade sobre o esgoto subterrâneo os dominou. Eles rastejaram por uma abertura perto do zoológico do bairro e caminharam cerca de 400 metros antes de se perderem. Os jovens ligaram para o 911 e foram retirados do ralo cerca de 30 minutos depois, com apenas um sofrendo uma pequena lesão na perna.

