Mulher é presa suspeita de usar colher quente para queimar os filhos

No último sábado (28), uma mulher foi presa suspeita de maus-tratos contra os filhos de quatro e sete anos. A detenção ocorreu em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, após a Polícia Militar checar uma denúncia de que as crianças estavam sozinhas em casa. As informações são do R7.

No local da denúncia, os militares encontraram as crianças com diversas marcas de queimaduras. A mãe foi localizada na residência de um parente. A mulher é suspeita de usar colher quente para agredir os filhos.





Os jovens passaram por exame de corpo de delito e, depois, foram encaminhados para os cuidados dos avós. O caso foi registrado no 72ª DP (São Gonçalo).