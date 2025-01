Mulher é presa suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas em Torres

A Policia do Rio Grande do Sul prendeu neste domingo, 5, uma mulher suspeita de envenenar um bolo que ocasionou a morte de três pessoas no município de Torres (RS) no dia 23 de dezembro, próximo ao Natal. As informações foram confirmadas pelo delegado responsável, Marcos Vinicius Muniz Veloso, ao site IstoÉ.

Segundo informações do GHZ, a mulher detida seria chamada Deise e seria nora de Zeli Terezinha Silva dos Anjos, mulher responsável por fazer o bolo e que atualmente se encontra hospitalizada na UTI. Ainda segundo informações do jornal, Deise e Zeli teriam uma desavença antiga.

Seis pessoas comeram o doce, um bolo no qual foi encontrado arsênio. Três pessoas faleceram: Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, de 59 anos, irmãs de Zeli, além de Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 47 anos, filha de Neuza.

O inquérito da Delegacia de Polícia Civil de Torres aponta a mulher como suspeita de um triplo homicídio duplamente qualificado e uma tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada. A investigada foi conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres/RS.