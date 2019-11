Tocantins: Mulher é presa por obrigar enteadas a fazerem sexo com homens de até 90 anos

Uma mulher, de 25 anos, foi presa na última sexta-feira (1º) acusada de obrigar as enteadas de 11 e 15 anos se prostituirem com homens com idades que variam de 34 a 90 anos em Miranorte (TO). As informações são do UOL.

Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram de junho a setembro deste ano e os homens pagavam valores de R$ 100 a R$ 150 para terem relações sexuais com as adolescentes.

De acordo com os policiais, sete homens também foram indiciados pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento de prostituição de adolescente.