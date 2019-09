Mulher é presa na Via Dutra transportando munições para fuzil

Milhares de munições de fuzil foram apreendidas hoje (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante abordagem na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Jardim América, zona norte da capital fluminese.

Os policiais faziam uma ação de fiscalização na Via Dutra, quando abordaram um Nissan/Kicks, conduzido por uma mulher que estava acompanhada de seus dois filhos, de 3 e 10 anos. A mulher trazia milhares de munições para fuzis, consideradas armas de guerra pelo alto poder destrutivo.

Durante a ação, os policiais solicitaram à motorista os documentos. Neste momento, a suspeita começou a apresentar nervosismo e chorar. Além do comportamento suspeito, ela não soube explicar as motivações de sua viagem. Imediatamente, o Grupo de Operações com Cães da PRF foi acionado e um pastor alemão especialista no faro de drogas, armas e munições indicou a presença das munições no interior do veículo.

Durante fiscalização minuciosa no veículo, os agentes encontraram, em um compartimento embaixo do carro, cerca de 3.500 munições de diversos calibres utilizadas em fuzis; além de escopeta calibre 12. A motorista confessou que receberia R$ 5 mil para transportar as munições de Campo Grande até comunidades do Rio de Janeiro.

O caso foi encaminhado para a 22ª Delegacia Policial (Penha), onde a mulher foi autuada em flagrante e em seguida levada para um presídio do Estado, onde ficará à disposição da Justiça até o julgamento. As duas crianças foram levadas para o Conselho Tutelar.