Mulher é presa após jogar faca em ex-namorado; assista

Uma mulher, de 28 anos, foi presa em flagrante na última quinta-feira (21) após ter jogado uma faca em seu ex-namorado. A mulher foi levada para a 13ª DP (Sobradinho 2), no Distrito Federal.

De acordo com informações divulgadas, a mulher resolveu atirar a faca por não aceitar o fim do relacionamento, e pelo fato do ex-companheiro já ter uma nova namorada.

A suspeita foi indiciada pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Ela teve a possibilidade de pagar uma fiança estabelecida em R$ 1.000, mas não efetuou o pagamento e foi levada para a Polícia Civil do Distrito Federal.

A vítima foi levada para receber atendimento médico e lá foi constatado que sofreu lesões leves. Em seguida, ele foi medicado e recebeu alta do hospital.

A faca utilizada pela suspeita foi apreendida pelas autoridades.

