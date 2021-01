Mulher é morta pelo ex-marido que comete suicídio em Vargem Grande do Sul

Reinaldo Basílio Pereira, de 55 anos, matou a ex-mulher Rita Amalfi, de 49 anos, e cometeu suicídio na tarde desta segunda-feira (04), em Vargem Grande do Sul, em São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o homem avisou a filha do casal que iria até a casa da ex-mulher buscar um cachorro. Com a demora do pai em retornar, a filha foi com o marido até a residência e, por cima do muro, viram o carro de Reinaldo. Ao entrarem no imóvel, eles encontraram o corpo do atirador pendurado na varanda e o de Rita, na cama, com marcas no pescoço.

Segundo o delegado que acompanha o caso, Antônio Carlos Pereira Júnior, Rita e Reinaldo estavam separados há pouco mais de um ano e, neste tempo, o homem sempre tentava se reconciliar com a vítima.

Em 2020, a mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido por ameaça e recebeu o direito da medida protetiva.

O caso foi registrado na delegacia da cidade como feminicídio seguido de suicídio. O crime segue em investigação.

