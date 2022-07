Mulher é morta com tiros que eram para namorado

Uma mulher, de 59 anos, foi morta com cinco tiros dentro de um carro em Confins, em Minas Gerais, na última quinta-feira (14). O alvo dos disparos era o namorado da vítima, de 38 anos, que tem envolvimento com o tráfico de drogas. As informações são do ‘O Tempo’.

Conforme a Polícia Militar, o crime pode ser um acerto de contas, mas apenas as investigações da Polícia Civil devem constatar a real motivação. O homem também foi baleado na ação, mas sobreviveu.

Segundo o homem baleado, ele estava com a namorada no carro quando um outro veículo passou e os ocupantes começaram a atirar contra o automóvel do casal.

Ao notar que a companheira estava ferida, o homem a levou para a Policlínica da cidade, mas foram alvejados novamente pelos criminosos. Neste momento, o homem acabou sendo atingido e perdeu o controle do carro, batendo o veículo em uma árvore e fugindo a pé com medo de ser morto.

A mulher chegou a ser socorrida na Policlínica, mas não resistiu aos ferimentos. Ninguém foi preso e a ocorrência foi repassada à Polícia Civil.