Mulher é morta a tiros após aceitar encontro com ex-marido para discutir divisão de bens

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-marido na terça-feira (22) em Abreulândia (TO) após aceitar se encontrar com ele para discutir a divisão dos bens. De acordo com a Polícia militar, o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento com a vítima Maria Madalena Pinheiro Alves, de 53 anos. O homem foi preso em flagrante. As informações são do G1.

Ainda segundo a polícia, o casal estava separado há alguns meses. A vítima estava morando na casa da mãe e havia conseguido uma medida protetiva contra o ex-marido. No entanto, ela acabou aceitando o pedido do homem para conversarem na casa onde moravam.

Logo após chegar ao local, a vítima foi agredida e atingida por ao menos três tiros. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima deixa uma filha adolescente. Conforme a PM, o suspeito foi localizado e preso em flagrante. A arma que provavelmente foi usada no crime também foi apreendida.

