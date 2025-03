Mulher é mantida em cárcere privado pelo marido por cinco anos no Paraná

Para conseguir ajuda, ela entregou um bilhete a um frentista em um posto de combustíveis. No entanto, a polícia não conseguiu apurar a denúncia devido à falta de informações. No entanto, no dia 7 de março, a vítima enviou um e-mail para a Casa da Mulher Brasileira. A instituição oferece atendimento a mulheres em situação de violência.

Uma semana depois, a polícia chegou à casa e prendeu o homem em flagrante. Em depoimento, ele negou as acusações. No entanto, a polícia encontrou evidências suficientes para incriminá-lo. Ele pode ficar até 17 anos na prisão.