Mulher é mantida como refém em porta-malas de carro em Fortaleza

Nesta terça-feira (05), uma mulher foi agredida e mantida como refém no porta-malas de um carro em Fortaleza. A mão da vítima estava para fora do automóvel, chamando a atenção de uma motorista que trafegava próximo ao veículo.

Três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso. Todos foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado. Entre os capturados, estava um adolescente de 17 anos. A polícia ainda apreendeu um revólver e munição no carro usado pelos criminosos.

De acordo com a polícia, a vítima seria levada a uma região do Bairro Pici, em Fortaleza, onde seria executada. A jovem foi encontrada com lesões nas costas, braços e pernas, mas sem ferimentos graves.

Segundo a Polícia Civil, os acusados afirmaram que a vítima participou do assassinato do primo de um dos presos e queriam “vingança”.

Motorista responsável pela denúncia

A motorista de um outro veículo percebeu a mão da vítima para fora do porta-malas e acionou a polícia. “Teve a atitude honrada e heroica de uma cidadã que vinha atrás do carro. Ela visualizou haver a mão de uma pessoa, do porta-malas, bateu a foto e acionou a polícia”, disse um policial civil.

