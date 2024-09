Mulher é imobilizada durante voo da Azul após xingar passageiros e cuspir em tripulantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 7:35 Para compartilhar:

Uma mulher que viajava em um avião da Azul do Recife para o aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), na quinta-feira, 19, precisou ser imobilizada pelos comissários de bordo após ter conduta agressiva com outros passageiros e depois com os tripulantes que tentaram intervir.

Vídeos postados nas redes sociais mostram a passageira aparentemente embriagada discutindo com os comissários de bordo. Segundo relatos postados por outros passageiros nas redes sociais, inicialmente a mulher discutiu com pessoas que viajavam ao seu redor, chegando a xingá-los. Quando os comissários intervieram, ela teria chegado a cuspir neles. O nome da passageira não foi divulgado.

Em nota, a Azul informou que “uma cliente indisciplinada no voo Recife-Viracopos, da última quinta-feira (19), foi imobilizada durante o trajeto, pois oferecia risco à tripulação e demais clientes pelo seu mau comportamento”. A mulher foi mantida em seu assento até o pouso da aeronave. Quando a viagem terminou, no aeroporto de Viracopos, a Polícia Federal foi chamada para acompanhar o desembarque dela.

“A Azul repudia qualquer manifestação ou comportamento inadequado que cause constrangimento a seus clientes e tripulantes”, segue a nota. “A companhia segue os mais elevados padrões de segurança e os regulamentos de autoridades nacionais e internacionais, além de realizar, periodicamente, treinamentos com as áreas de aeroportos, comissários e pilotos a fim de prepará-los para lidar com clientes indisciplinados”, concluiu a empresa.