Mulher é esfaqueada dentro de bar e morre em hospital

Amarilis de Souza, de 31 anos, foi morta a facadas quando estava em um bar do Morumbi, em São Paulo. O suspeito principal do crime é o ex-companheiro da vítima, que já foi identificado pela polícia, mas que ainda não foi localizado.

Segundo uma amiga da vítima, Amarilis estava no bar quando o suspeito teria chegado segurando uma faca. Na sequência, o acusado teria desferido golpes na mulher. Logo em seguida, o homem fugiu com a arma do crime.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Campo Limpo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o Agora São Paulo, o caso foi registrado no 37°DP (Campo Limpo) como feminicídio e será investigado pelo 34°DP (Vila Sônia).

